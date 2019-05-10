Сборная России обыграла команду Норвегии на старте ЧМХ-2019

Хоккеисты сборной России нанесли поражение команде Норвегии в первом туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей отличились Евгений Дадонов (дубль), Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. У норвежцев это сделали Томас Валькве Ольсен и Юнас Холес.
Добавим, что следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 12 мая. Им предстоит поединок с командой Австрии.
ЧМХ-2019
Групповой этап
1-й тур
Россия – Норвегия – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Дадонов (Малкин, Кучеров), 08:39 (1:0, бол); Анисимов (Григоренко, Орлов), 14:33 (2:0); Кучеров (Сергачев), 28:13 (3:0, бол); Дадонов (Малкин, Гусев), 29:47 (4:0, бол); Гусев (Хафизуллин, Кучеров), 41:26 (5:0); Ольсен (Райшенберг), 56:07 (5:1); Холсе (Мартинсен), 57:47 (5:2);
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