Финляндия одержала победу над Канадой на чемпионате мира

Дублем в составе победителей отметился 18-летний Каапо Какко. Единственную шайбу «кленовых листьев» забросил Джонатан Маршессо.
Свой следующий матч финны проведут 11 мая со сборной Словакии. Канада сыграет с Великобританией 12 мая.
ЧМХ-2019
Групповой этап
1-й тур
Финляндия – Канада – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Какко (Раяла, Иломяки), 6:47 (1:0); Маршессо (Стоун, Теодор), 8:03 (1:1, бол.); Иломяки (Раяла, Лехтонен), 32:36 (2:1, бол.); Какко, 59:26 (3:1, п.в.).
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