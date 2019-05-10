Третьяк: Сборная Норвегии – не самый сильный соперник, но наши играли в охоточку

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Норвегии (5:2) на старте ЧМХ-2019.
«Я хочу сказать, что по моему опыту первый матч на чемпионате мира всегда немножко нервный. Команда впервые играет на чемпионате мира, поэтому так. Ребята вышли и показали профессиональное отношение к делу, показали хороший комбинационный хоккей, классический хоккей. Хочу сказать, что соперник был не самый сильный, но наши ребята играли в охоточку, были голодными, пас был, не жалели, комбинационно играли. Первая игра прошла хорошо.
Матч показал, что расслабляться нельзя ни на секунду. Чуть расслабились и сразу же два гола прилетело. Нельзя расслабляться, надо оценивать соперника только после того, как ты его обыграл. Ребята сыграли в охоточку, дай бог, чтобы так и дальше было», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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