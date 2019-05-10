Евгений Малкин: Два пропущенных гола – это наши ошибки

— Игра в большинстве рано или поздно должна была пойти — у нас хорошие хоккеисты, мы много тренировали большинство. Тем более, что норвежцы дали нам моменты — Женя Дадонов здорово открывался, мне оставалось отдавать передачи. Не могу кардинально поменять свою игру, но когда выхожу с Никитой Кучеровым, понимаю, что он хорошо владеет шайбой, когда играю с Дадоновым — понимаю, что он будет искать меня. Это тонкости, мне нужно подстраиваться под своих крайних. Два пропущенных гола — это наши ошибки. Будем разбирать это. Такие расслабления в конце недопустимы, — цитирует Малкина «Р-Спорт».
В матче с Норвегией Малкин отметился двумя голевыми передачами.