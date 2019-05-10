Илья Ковальчук: Потеряли концентрацию, так нельзя доигрывать матч Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 12 мая. Им предстоит поединок с командой Австрии.

Форвард сборной России Илья Ковальчук дал комментарий после победы над командой Норвегии (5:2) на старте ЧМХ-2019.

«Потеряли концентрацию в конце, так нельзя доигрывать матч, конечно. Будем об этом говорить обязательно, исправлять это. Ничего страшного, идем дальше. У нас задача не сдерживать, а в свою игру играть, заводить команду, давать агрессию. Первая игра, чуть переволновались. Пусть забивают дальше, у ребят игра идет, и слава богу. Канадцы проиграли? Меня мало волнуют другие команды», – передает слова нападающего агентство «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.