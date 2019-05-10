Никита Гусев: Для первого матча сыграли неплохо - Советский спорт
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10 мая 2019 21:07ХоккейКоноплев Александр

Никита Гусев: Для первого матча сыграли неплохо

Нападающему нравится играть в спецбригаде большинства.

Форвард сборной России Никита Гусев прокомментировал победу своей команды над Норвегией (5:2) в первом матче чемпионата мира-2019.

— Овечкин не ругался на то, что не даем ему играть в большинстве. Я приходил на скамейку и быстро уходил. Если так будем играть дальше - можно будет сказать, что это самая крутая бригада большинства, в которой я играл.

Для первого матча сыграли неплохо, ближе к концовке начали лучше понимать друг друга. В большинстве сделали то, над чем работали на тренировках. Мне нравится играть со всеми — куда тренеры поставят, там и сыграют, — приводит слова Гусева «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет 12 мая против Австрии.

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