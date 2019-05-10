Путин забросил восемь шайб в Гала-Матча VIII Фестиваля!

Гала-Матч VIII Всероссийского Фестиваля, который прошел в Ледовом дворце «Большой» в Сочи, завершился победой команды «Легенды Хоккея» над командой «Сборная Ночной Лиги» со счетом 14:7. Восемь из 14-ти шайб «Легенд» были заброшены Президентом России Владимиром Путиным, который в общей сложности набрал 9(8+1) очков.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметился в этой игре хет-триком, набрав 3(3+0) очков. Еще по шайбе за «Легенд» забросили Павел Буре, Сергей Фёдоров и Виталий Прохоров.

В составе «Сборной Ночной Лиги» отличились Артур Кислица, Дмитрий Ковалев, Игорь Бутман, Борис Ротенберг, Антон Науменко и Андрей Ливенцов - дважды.

Гала-Матч Ночной Лиги традиционно собрал на трибунах аншлаг. Ему предшествовала красочная церемония открытия. Непосредственно перед началом игры Президент России, по традиции, прямо на льду торжественно вручил «сертификат» на строительство крытой ледовой арены новым обладателям Кубка Крутова и чемпионам Ночной Лиги в дивизионе «Любитель 40+». Ранее утром в финале Кубка Крутова команда «СКОН-Урал» из Екатеринбурга выиграла у «Запада России» из Калининграда со счетом 2:1.

Фото: Борис Татаринов, Ночная Хоккейная Лига