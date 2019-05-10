Сборная США проиграла Словакии на ЧМХ-2019

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею сборная США уступила хозяевам турнира — словакам — со счетом 1:4.
Единственную шайбу в составе проигравших забросил Алекс Дебринкэт. У победителей два очка на счету Матуша Сукеля.
ЧМХ-2019
Групповой этап
1-й тур
США — Словакия — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Сукель (Студенич), 4:02 (0:1); Дебринкэт (Кейн, Айкел), 12:05 (1:1, бол.); Чернак (Секера), 21:52 (1:2, бол.), Татар (Сукель), 24:58 (1:3), Криштоф (Маринчин), 55:54 (1:4).
Свой следующий матч сборная США проведет 12 мая против Франции.
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