Чехия обыграла Швецию на ЧМХ-2019

Сборная Чехии обыграла команду Швеции в матче первого тура предварительного раунда чемпионата мира-2019. Счет — 5:2. Дублем в составе победителей отметился Якуб Врана.
Отметим, что шведы не проигрывали на чемпионатах мира с 8 мая 2017 года.
ЧМХ-2019
Групповой этап
1-й тур
Чехия — Швеция — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Врана (Кубалик), 1:55 (1:0); Хернквист (Нюландер, Петтерссон), 20:24 (1:1); Линдблом (Братт), 23:01 (1:2, бол.), Кубалик (Коварж), 36:36 (2:2); Фролик (Симон, Ворачек); 40:33 (3:2); Врана (Гронек), 55:50 (4:2); Коварж (Ворачек), 59:04 (5:2, п.в.).
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