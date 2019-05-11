«Калгари» объявил о контракте с Елесиным

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт с «Калгари», сообщает официальный сайт «огоньков». Соглашение 23-летнего игрока обороны с клубом рассчитано на два года.
Елесин дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Амура», а следующие два года провел в «Локомотиве».
Всего в 128 матчах в лиге он набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «–4» и 124 минутах штрафа.
Напомним, Елесин был включен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии, однако не полетел в Братиславу и тренируется по индивидуальной программе в России.
Ранее контракт с «Калгари» подписал голкипер «Металлурга» Артем Загидулин.
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