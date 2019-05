«Калгари» объявил о контракте с Елесиным

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт с «Калгари», сообщает официальный сайт «огоньков». Соглашение 23-летнего игрока обороны с клубом рассчитано на два года.

.@CortexBusiness Transaction Alert: The #Flames have signed defenceman Alexander Yelesin to an entry-level deal. https://t.co/njSEQUWC6L