«Калгари» объявил о контракте с Елесиным - Советский спорт
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11 мая 2019 07:17ХоккейЛипкин Антон

«Калгари» объявил о контракте с Елесиным

Защитник «Локомотива» уезжает в Северную Америку.

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт с «Калгари», сообщает официальный сайт «огоньков». Соглашение 23-летнего игрока обороны с клубом рассчитано на два года.

Елесин дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Амура», а следующие два года провел в «Локомотиве».

Всего в 128 матчах в лиге он набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «–4» и 124 минутах штрафа.

Напомним, Елесин был включен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии, однако не полетел в Братиславу и тренируется по индивидуальной программе в России.

Ранее контракт с «Калгари» подписал голкипер «Металлурга» Артем Загидулин.

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