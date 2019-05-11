Михал Ржепик: Хотел бы вернуться в «Витязь» и сыграть с Ержабеком

Форвард сборной Чехии Михал Ржепик, завершавший сезон в «Витязе», высказался о своем будущем.
«Пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего чеха. – Жду информации от моего агента. Пока не хочу много думать об этом, хочу насладиться чемпионатом мира, а там будет видно.
Да, мы говорили с Ержабеком, и я хотел бы вернуться в «Витязь», сыграть вместе с Якубом в следующем сезоне. Но пока ничего не решено».
Напомним, Ржепик начинал сезон в «Словане», а в конце декабря перешел в «Витязь», в составе которого провел 19 матчей регулярного чемпионата и набрал 9 (5+4) очков.
В мае «Витязь» объявил о возвращении другого игрока сборной Чехии – Якуба Ержабека.
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