Михал Ржепик: Хотел бы вернуться в «Витязь» и сыграть с Ержабеком - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2019 07:32ХоккейЛипкин Антон

Михал Ржепик: Хотел бы вернуться в «Витязь» и сыграть с Ержабеком

Чех завершал сезон в «Витязе».

Форвард сборной Чехии Михал Ржепик, завершавший сезон в «Витязе», высказался о своем будущем.

«Пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего чеха. – Жду информации от моего агента. Пока не хочу много думать об этом, хочу насладиться чемпионатом мира, а там будет видно.

Да, мы говорили с Ержабеком, и я хотел бы вернуться в «Витязь», сыграть вместе с Якубом в следующем сезоне. Но пока ничего не решено».

Напомним, Ржепик начинал сезон в «Словане», а в конце декабря перешел в «Витязь», в составе которого провел 19 матчей регулярного чемпионата и набрал 9 (5+4) очков.

В мае «Витязь» объявил о возвращении другого игрока сборной Чехии – Якуба Ержабека.

10/05 20:40Футбол
Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
09/05 16:57Хоккей
Наша команда мечты: сборная России на чемпионате мира-2019Тренерскому штабу сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым удалось собрать на чемпионате мира настоящую дрим-тим.
10/05 22:49Хоккей
А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцамиИ он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.
11/05 07:07Хоккей
Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают)Наши сборная сегодня не играет, а но другие команды вовсю будут выяснять отношения. Мы рассказываем вам самое интересное о каждой паре.
10/05 07:24Хоккей
А один игрок улетел разводиться. Как выступали наши дрим-тим на ЧМ (спойлер – плохо!)На ЧМ в Словакии у нас собралась настоящая команда мечты. Кажется, что золото буквально в наших руках – нужно лишь немного подождать. Но мы вспомнили, как наши дрим-тим выступали раньше и ужаснулись. И пусть в этот раз такого не будет!
10/05 17:13Футбол
Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страхПосле матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
10/05 11:26Футбол
Испортит ли ЦСКА праздник Питеру? Все интриги 28-го тура РПЛ«Зенит» получит чемпионский кубок после матча с армейцами, которые продолжают борьбу с «Локомотивом» и «Краснодаром» за путевки в Лигу чемпионов.
10/05 12:39Футбол
Евгений Кафельников: Надо переименовать ФК «Сочи» в «Жемчужину»Самый именитый спортсмен-сочинец, как известно, болеет за «Спартак», но собирается следить за клубом из родного города после его выхода в РПЛ.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
10/05 21:18Футбол
Следующая станция - Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
10/05 20:41Хоккей
Василевскому–пятерка. Команде за концовку – двойка. Россия с победы стартовала на ЧМНаша команда мечты уверенно переиграла 5:2 сборную Норвегии. Осадок оставили две шайбы, пропущенные на последних минутах.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/05 16:33Футбол
Нули – Химкам на прощание? «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителяВозможно, в своем последнем матче на «Арене Химки» перед возвращением в Петровский парк бело-голубые сыграли вничью с ростовчанами.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
10/05 20:17Футбол
«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛПосле поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
08:05 Теннис Стефанос Циципас: Когда тебе комфортно на корте, ты способен на чудеса
07:58 Футбол Александр Бубнов: «Енисей» поднял голову, но «Краснодар» – очевидный фаворит
07:50 Хоккей Милош Ржига: Россия пока не интересует, сначала другие игры
07:44 Футбол Гарет Саутгейт: Клопп и Почеттино выдали невероятные сезоны
07:32 Хоккей Михал Ржепик: Хотел бы вернуться в «Витязь» и сыграть с Ержабеком
07:26 Футбол «Брест» вышел в лигу 1
07:17 Хоккей «Калгари» объявил о контракте с Елесиным
07:06 Теннис Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал в Мадриде
06:58 Футбол Игроки «Челси» признали Азара лучшим игроком команды в сезоне
06:47 Футбол Дмитрий Назаров в стихах назвал «Зенит» бомжами
01:50 Футбол Суарес восстановится к плей-офф Кубка Америки
01:34 Футбол «Севилья» и «Бетис» интересуются экс-тренером «Рубина»
01:20 Футбол Ильзат Ахметов: Акинфеев мог бы спокойно заиграть в «Барселоне» (видео)
01:04 Футбол Английские болельщики недовольны квотами на финал Лиги Европы
00:39 Футбол В РФС недовольны выступлением сборной России на юношеском ЧЕ
00:25 Бокс Тайсон назвал Ломаченко танцором балета
00:00 Хоккей Чехия обыграла Швецию на ЧМХ-2019
23:50 Хоккей Бобровский продает квартиру в Коламбусе
23:44 Хоккей Сборная США проиграла Словакии на ЧМХ-2019
23:15 Футбол Франк де Бур: При мне у «Аякса» не было денег, только долги
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика