Михал Ржепик: Хотел бы вернуться в «Витязь» и сыграть с Ержабеком Чех завершал сезон в «Витязе».

Форвард сборной Чехии Михал Ржепик, завершавший сезон в «Витязе», высказался о своем будущем.

«Пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего чеха. – Жду информации от моего агента. Пока не хочу много думать об этом, хочу насладиться чемпионатом мира, а там будет видно.

Да, мы говорили с Ержабеком, и я хотел бы вернуться в «Витязь», сыграть вместе с Якубом в следующем сезоне. Но пока ничего не решено».

Напомним, Ржепик начинал сезон в «Словане», а в конце декабря перешел в «Витязь», в составе которого провел 19 матчей регулярного чемпионата и набрал 9 (5+4) очков.

В мае «Витязь» объявил о возвращении другого игрока сборной Чехии – Якуба Ержабека.