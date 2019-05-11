Дмитрий Яшкин: Бартошак хорошо сыграл, а кто должен забивать – забили Чехия стартовала на чемпионате мира с победы над Швецией.

Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин прокомментировал победу над Швецией (5:2) в стартовом матче команды на чемпионате мира в Словакии.

«Вся команда довольна тем, что мы сегодня показали, – приводит «Р-Спорт» слова Яшкина. – Вратарь (Патрик Бартошак) хорошо сыграл, ребята, которые должны забивать – забили.

У нас такая же игра против шведов была на Евротуре. Мы их давили в первой половине, а потом они вернулись. Сегодня случилось то же самое. Здорово, что вратарь поддержал нас».

Напомним, также в пятницу в группе B Россия с таким же счетом нанесла поражение Норвегии. В субботу Чехия и Норвегия сыграют друг с другом.