Дмитрий Яшкин: Бартошак хорошо сыграл, а кто должен забивать – забили

Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин прокомментировал победу над Швецией (5:2) в стартовом матче команды на чемпионате мира в Словакии.
«Вся команда довольна тем, что мы сегодня показали, – приводит «Р-Спорт» слова Яшкина. – Вратарь (Патрик Бартошак) хорошо сыграл, ребята, которые должны забивать – забили.
У нас такая же игра против шведов была на Евротуре. Мы их давили в первой половине, а потом они вернулись. Сегодня случилось то же самое. Здорово, что вратарь поддержал нас».
Напомним, также в пятницу в группе B Россия с таким же счетом нанесла поражение Норвегии. В субботу Чехия и Норвегия сыграют друг с другом.
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