Владислав Гавриков: В схеме сборной провел весь этот сезон Защитник сыграл за сборную России в день прилета на чемпионат мира.

Защитник сборной России Владислав Гавриков после матча группового этапа чемпионата мира с Норвегией (5:2) рассказал о дороге в Братиславу.

Игрок «Коламбуса» прибыл в расположение национальной команды в день игры, но вышел на лед.

«Тяжелая дорога, скомканная ночь, – приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я толком не спал. Но ничего страшного. Главное, что я вышел, и команда победила.

Что дал опыт в «Коламбусе»? Просто я летел в сборную с хорошим настроением, был готов играть. Вот и все. А эта схема в сборной мне знакома, я в ней провел весь этот сезон».

Напомним, свой второй матч на турнире сборная России проведет в воскресенье с Австрией. Начало – 13:15 (мск).

До перехода в «Коламбус» Гавриков выступал за СКА, который, как и сборную России, возглавляет Илья Воробьев.