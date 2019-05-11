Владислав Гавриков: В схеме сборной провел весь этот сезон

Защитник сборной России Владислав Гавриков после матча группового этапа чемпионата мира с Норвегией (5:2) рассказал о дороге в Братиславу.
Игрок «Коламбуса» прибыл в расположение национальной команды в день игры, но вышел на лед.
«Тяжелая дорога, скомканная ночь, – приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я толком не спал. Но ничего страшного. Главное, что я вышел, и команда победила.
Что дал опыт в «Коламбусе»? Просто я летел в сборную с хорошим настроением, был готов играть. Вот и все. А эта схема в сборной мне знакома, я в ней провел весь этот сезон».
Напомним, свой второй матч на турнире сборная России проведет в воскресенье с Австрией. Начало – 13:15 (мск).
До перехода в «Коламбус» Гавриков выступал за СКА, который, как и сборную России, возглавляет Илья Воробьев.
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