Александр Кожевников: Ребята прекрасно понимали, что норвежцы – это просто рыбаки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру сборной России в стартовом матче команды на чемпионате мира в Словакии – с Норвегией (5:2).
«Расслабляться пока точно не с чего, – приводит слова Кожевникова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я, наоборот, отметил бы, что наша команда играла процентов на 60 своей настоящей мощи. Максимум – на 70! Это была, скорее, первая проба сил. Битвы-то особой не получилось.
Ребята прекрасно понимали, что норвежцы – это просто рыбаки, по большому счету. Вот если бы этот матч что-то решал, уверен, что игра была бы совершенно другая – более скоростная и агрессивная. А так просто погоняли шайбу в свое удовольствие. Видно, что резерв у сборной России есть. Но и так сыграли нормально. Пока все хорошо идет».
Напомним, в составе сборной России дубль сделал форвард Евгений Дадонов, по голу забили Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев.
Следующий матч российская команда проведет 12 мая с Австрией. Начало – 13:15 (мск).
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