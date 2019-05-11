Сидоренко покидает минское «Динамо» В следующем сезоне у «зубров» будет новый главный тренер.

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко завершил работу в клубе, сообщает официальный сайт «зубров».

«Динамо» не стало предлагать новый контракт 59-летнему специалисту и его тренерскому штабу, в который входили Андрей Ковалев, Дмитрий Кравченко и Виталий Коваль.

«По ходу сезона стало понятно, что «Динамо» нужны радикальные

перемены, поэтому в ноябре мы пошли на перестановки в тренерском штабе, – заявил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. – На тот момент Андрей Сидоренко был оптимальным кандидатом на пост рулевого команды. Он мог оперативно выправить ситуацию и в оставшиеся до конца «регулярки» сроки плотнее поработать с кандидатами в национальную сборную.

Андрею Михайловичу удалось положительно повлиять на некоторые компоненты игры: команда надежнее действовала в обороне, повысилась дисциплина, психологическая устойчивость. Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре. В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея задачу в нынешнем сезоне – вернуться в элиту. Но сейчас для клуба наступило время двигаться дальше».

Напомним, на прошлой неделе сборная Белоруссии вернулась в сильнейший дивизион чемпионата мира, заняв второе место в дивизионе IA.

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции.