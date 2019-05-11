«Авангард» объявил о переходе Манухова (фото) - Советский спорт
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11 мая 2019 11:33ХоккейЛипкин Антон

«Авангард» объявил о переходе Манухова (фото)

Защитник подписал двухлетний контракт с «ястребами».

Защитник Роман Манухов продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает официальный сайт «ястребов». Контракт 25-летнего игрока обороны с клубом рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне Манухов выступал за «Ак Барс» и провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+3» и восьми минутах штрафа. В плей-офф он сыграл в одном матче серии с «Авангардом».

Ранее в КХЛ Манухов также выступал за «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург». Всего в 147 матчах в лиге на его счету 38 (5+33) очков при показателе полезности «+12» и 112 минутах штрафа.

Добавим, что Манухов является воспитанником «Автомобилиста».

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