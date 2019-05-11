Максим Сушинский: Работая с Хартли, Манухов может дорасти до первой-второй пары - Советский спорт
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11 мая 2019 11:37ХоккейЛипкин Антон

Максим Сушинский: Работая с Хартли, Манухов может дорасти до первой-второй пары

25-летний защитник перешел в «Авангард».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с защитником Романом Мануховым.

«Работа на перспективу в нашем клубе не прекращается никогда, – приводит слова Сушинского официальный сайт «ястребов». – Манухов обратил на себя внимание давно, наш тренерский штаб и скаутская служба отмечали его прогресс.

Мы считаем, работая в системе Боба Хартли, Роман сможет дорасти до защитника уровня первой-второй пары, однако, здесь многое зависит от него самого – прежде всего, от уровня самоотдачи и готовности учиться».

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний защитник выступал за «Ак Барс» и провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+3» и восьми минутах штрафа. В плей-офф он сыграл в одном матче серии с «Авангардом».

Контракт Манухова с «Авангардом» рассчитан на два года.

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