Задоров присоединится к сборной России перед матчем с Австрией Сборная России проведет свой второй матч на чемпионате мира в воскресенье.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров прибудет в расположение сборной России в Братиславе в воскресенье перед матчем группового этапа чемпионата мира с Австрией, сообщает официальный твиттер ФХР.

⚡ Защитник сборной России Никита Задоров присоединится к команде 12 мая перед матчем с австрийцами. #снамироссия #краснаямашина pic.twitter.com/F3zmNaA6pv — Хоккей России (@russiahockey) May 11, 2019

24-летний российский игрок обороны дебютирует на чемпионатах мира и вообще в составе национальной команды. Ранее он выступал только за юниорскую и молодежную сборные.

В нынешнем сезоне Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19» и 75 минутах штрафа. В плей-офф он сыграл в 12 матчах, добился показателя полезности «–5» и заработал 24 минуты штрафа.

Напомним, накануне сборная России одержала победу над Норвегией (5:2) в своем стартовом матче чемпионата мира, который продлится в Братиславе и Кошице до 26 мая.

Матч Россия – Австрия пройдет 12 мая. Начало – 13:15 (мск).