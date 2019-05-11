Сэйв Василевского вошел в топ-3 первого дня чемпионата мира (ВИДЕО) - Советский спорт
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11 мая 2019 13:26ХоккейЛипкин Антон

Сэйв Василевского вошел в топ-3 первого дня чемпионата мира (ВИДЕО)

ИИХФ представила лучшие сэйвы голкиперов в первый день чемпионата мира.

Голкипер сборной России Андрей Василевский вошел в рейтинг лучших сэйвов вратарей в первый день чемпионата мира в Братиславе и Кошице.

Организаторы турнира отметили спасение 24-летнего российского голкипера во втором периоде матча с Норвегией (5:2) после броска форварда Тобиаса Линдстрема.

На втором месте – голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист, отразивший бросок защитника сборной Чехии Яна Рутты и два добивания, последовавших за ним.

А лучшим признали отраженный бросок форварда сборной России Никиты Кучерова в исполнении голкипера сборной Норвегии Хенрика Хаукеланна.

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