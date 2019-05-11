Сборная Дании обыграла Францию по буллитам

После первого периода впереди была сборная Дании: в ее составе голами отметились Фредерик Сторм и Маркус Лауридсен, у французов точный бросок удался Шарлю Бертрану. Во втором периоде Франции удался камбэк благодаря трем заброшенным шайбам, авторами которых стали Оливье Дам-Малька, Дамьен Флери и Валентен Клеро, у Дании гол в актив записал Ларс Эллер. На 47-й минуте датчане восстановили равновесие, точный бросок удался Йесперу Йенсену. Встреча перешла в овертайм, а позже и в серию буллитов, где верх взяла сборная Дании.
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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