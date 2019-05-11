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11 мая 2019 19:36ХоккейСпирин Дмитрий

Германия обыграла Великобританию на чемпионате мира

Сборная Германии обыграла команду Великобритании в матче ЧМ-2019 — 3:1.

В составе сборной Германии заброшенными шайбами отметились Мориц Зайдер, Язин Элиц и Леон Драйзайтль. За британскую команду забил Майк Хэммонд.

Напомним, в группе А выступают команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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