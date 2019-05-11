Германия обыграла Великобританию на чемпионате мира

В составе сборной Германии заброшенными шайбами отметились Мориц Зайдер, Язин Элиц и Леон Драйзайтль. За британскую команду забил Майк Хэммонд.
Напомним, в группе А выступают команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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