Сборная Латвии обыграла Австрию на чемпионате мира

Игра группы B, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Боба Хартли. В составе победителей самым результативным стал нападающий Рудольф Балцерс, набравший 4 (1+3) очка.
В следующем матче Австрия 12 мая сыграет с Россией, а Латвия в этот же день встретится со Швейцарией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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