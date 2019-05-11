Сборная Латвии обыграла Австрию на чемпионате мира - Советский спорт
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11 мая 2019 19:45ХоккейСпирин Дмитрий

Сборная Латвии обыграла Австрию на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Австрии потерпели поражение от национальной команды Латвии в своем стартовом матче чемпионата мира в Словакии.

Игра группы B, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Боба Хартли. В составе победителей самым результативным стал нападающий Рудольф Балцерс, набравший 4 (1+3) очка.

В следующем матче Австрия 12 мая сыграет с Россией, а Латвия в этот же день встретится со Швейцарией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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