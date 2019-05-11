Рясенский стал игроком «Нефтехимика»

«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛ После поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды.

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Кто из россиян может выиграть Кубок Стэнли? Остались всего трое Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Тарасенко, Барбашев и Свечников.

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