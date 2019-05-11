Рясенский стал игроком «Нефтехимика» - Советский спорт
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11 мая 2019 20:55ХоккейСпирин Дмитрий

Рясенский стал игроком «Нефтехимика»

Защитник Евгений Рясенский, выступавший в прошлом сезоне за «Трактор», вернулся в «Нефтехимик».

С 31-летним хоккеистом заключен контракт на один сезон, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Ранее Рясенский уже выступал за «Нефтехимик». Он провел в клубе шесть сезонов, сыграв в общей сложности в 272 матчах.

В прошлом сезоне Рясенский провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 1 голевую передачу при полезности «-10».

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