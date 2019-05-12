Иван Телегин: Нервов на трибуне тратится больше, чем на льду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2019 07:08ХоккейСметанникова Дарья

Иван Телегин: Нервов на трибуне тратится больше, чем на льду

В Словакии проходит чемпионат мира по хоккею.

Нападающий ЦСКА Иван Телегин поделился эмоциями от вызова в сборную России на чемпионат мира, а также прокомментировал итог матча с Норвегией (5:2).

«Сложно ли было ждать попадания в заявку? Некоторые ребята еще до сих пор ждут. Но это того стоило. Сыграть с лучшими мировыми хоккеистами на одном льду – большая честь. Я рад, что попал в заявку, уже завтра буду на площадке.

Тяжело ли было смотреть матч с Норвегией с трибуны? Конечно. Каждому было бы тяжело, даже болельщикам. Всем хочется выйти и помочь команде. Нервов тратится даже больше, чем на льду. Самое главное — что мы выиграли», - цитирует Телегина пресс-служба ФХР.

Сегодня, 12 мая, сборная России сыграет с командой Австрии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи в 13:15 мск.

26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/05 21:18Футбол
Следующая станция – Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
11/05 22:25Хоккей
«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
11/05 20:00Хоккей
В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы?Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
10/05 20:41Хоккей
Василевскому–пятерка. Команде за концовку – двойка. Россия с победы стартовала на ЧМНаша команда мечты уверенно переиграла 5:2 сборную Норвегии. Осадок оставили две шайбы, пропущенные на последних минутах.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
11/05 19:07Футбол
Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи вернулся в большую игру!Сегодня определились оба клуба, которые напрямую шагнут из ФНЛ в РПЛ. Одним из них стал «Сочи», образованный год назад на базе питерского «Динамо».
10/05 08:47Хоккей
У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
10/05 17:13Футбол
Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страхПосле матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.
10/05 23:55Хоккей
Финский ребенок уделал Канаду. Что происходит? Все крутейшие события 1-го дня ЧМ-2019Канада неожиданно проиграла финнам, США - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/05 13:00Футбол
Самый возрастной футболист планеты: Марадона – раздолбай, Платини – мафиози!Миура Кадзуеси и его футбол до гробовой доски. Мы отыскали самого возрастного профессионального футболиста планеты.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/05 09:08Футбол
Александр Точилин: Тренируемся на базе, где хорваты готовились к 1/4 финала с РоссиейГлавный тренер ФК «Сочи» рассказал об адаптации клуба на новом месте после переезда из Санкт-Петербурга и перспективах выступления в следующем сезоне в премьер-лиге.
Новости
08:19 Бокс Бой Коробова и Алима завершился вничью
08:06 ММА Андраде стала чемпионской UFC, нокаутировав Намаюнас (видео)
07:45 Футбол Эрнесто Вальверде: Всегда чувствовал поддержку со стороны руководства «Барселоны»
07:32 Футбол Дмитрий Аленичев: Кто больше виноват в вылете «Енисея»? Надо сделать тщательный анали
07:19 Футбол Адвокат: Кокорин может отбыть наказание в хозяйственном отряде
07:08 Хоккей Иван Телегин: Нервов на трибуне тратится больше, чем на льду
07:01 Фехтование Софья Великая выиграла этап Кубка мира в Тунисе
06:55 Футбол Главный тренер «Сочи» - о выходе в РПЛ: У нас высокий потенциал
06:43 ММА Фрейре нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator, Лима победил Пэйджа (видео)
06:36 Футбол Месси сбрил бороду после поражения от «Ливерпуля» (видео)
06:22 Бокс Стал известен следующий соперник Пакьяо (фото)
06:17 ММА UFC объявила о бое Фергюсона и Серроне на турнире в Чикаго (фото)
06:10 Хоккей «Сент-Луис» проиграл «Сан-Хосе» в первом матче серии. У Тарасенко передача
01:47 Футбол The Sun включил Азмуна и подопечного Слуцкого в список «24 новых Месси»
01:33 Теннис Циципас сыграет с Джоковичем в финале турнира в Мадриде
01:27 Футбол Экс-защитник киевского «Динамо» не перейдет в «Шахтер»
00:57 Футбол Экс-защитник «Рубина» может перейти в «Зенит»
00:42 Футбол Фанаты «Монако» попытались прорваться на поле
00:21 Хоккей Кубалик и Какко — лучшие бомбардиры ЧМХ-2019 после двух игровых дней
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика