Иван Телегин: Нервов на трибуне тратится больше, чем на льду

Нападающий ЦСКА Иван Телегин поделился эмоциями от вызова в сборную России на чемпионат мира, а также прокомментировал итог матча с Норвегией (5:2).
«Сложно ли было ждать попадания в заявку? Некоторые ребята еще до сих пор ждут. Но это того стоило. Сыграть с лучшими мировыми хоккеистами на одном льду – большая честь. Я рад, что попал в заявку, уже завтра буду на площадке.
Тяжело ли было смотреть матч с Норвегией с трибуны? Конечно. Каждому было бы тяжело, даже болельщикам. Всем хочется выйти и помочь команде. Нервов тратится даже больше, чем на льду. Самое главное — что мы выиграли», - цитирует Телегина пресс-служба ФХР.
Сегодня, 12 мая, сборная России сыграет с командой Австрии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи в 13:15 мск.
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