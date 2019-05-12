НХЛ назвала трех звезд дня

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду переиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3 в первом матче финальной серии Западной конференции.
По итогам матча НХЛ назвала лучших игроков дня, в тройку которых вошли только хоккеисты «Сан-Хосе».
Нападающий Тимо Майер стал первой звездой. На счету швейцарского форварда 3 (2+1) очка. Второй звездой дня признан нападающий Логан Кутюр, на счету которого дубль и результативная передача. Третья звезда дня – Джо Павелски, набравший 2 (1+1) очка.
Таким образом, счет в финальной серии Запада стал 1-0 в пользу «Сан-Хосе». Следующий матч состоится 14 мая.
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