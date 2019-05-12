НХЛ назвала трех звезд дня В тройку игроков вошли только игроки «Сан-Хосе Шаркс».

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду переиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3 в первом матче финальной серии Западной конференции.

По итогам матча НХЛ назвала лучших игроков дня, в тройку которых вошли только хоккеисты «Сан-Хосе».

Нападающий Тимо Майер стал первой звездой. На счету швейцарского форварда 3 (2+1) очка. Второй звездой дня признан нападающий Логан Кутюр, на счету которого дубль и результативная передача. Третья звезда дня – Джо Павелски, набравший 2 (1+1) очка.

Таким образом, счет в финальной серии Запада стал 1-0 в пользу «Сан-Хосе». Следующий матч состоится 14 мая.