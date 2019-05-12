Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
24-летний российский игрок обороны дебютирует на чемпионатах мира и вообще в составе национальной команды. Ранее он выступал только за юниорскую и молодежную сборные.
В нынешнем сезоне Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19» и 75 минутах штрафа. В плей-офф он сыграл в 12 матчах, добился показателя полезности «–5» и заработал 24 минуты штрафа.
Напомним, накануне сборная России одержала победу над Норвегией (5:2) в своем стартовом матче чемпионата мира, который продлится в Братиславе и Кошице до 26 мая.
Матч Россия – Австрия пройдет 12 мая. Начало – 13:15 (мск).
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