Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Австрией - Советский спорт
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12 мая 2019 12:08ХоккейСметанникова Дарья

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Австрией

В Словакии с 10 по 26 мая проходит чемпионат мира по хоккею.

Сборная России в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сыграет с командой Австрии. Матч состоится сегодня, 12 мая, в 13:15 по московскому времени.

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч с австрийцами.

Георгиев (Василевский);
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

Отметим, что дебютный матч на турнире проведет защитник Никита Задоров. Иван Телегин заменил в заявке Сергея Плотникова.

Напомним, 10 мая сборная России одержала победу над Норвегией (5:2) в своем стартовом матче чемпионата мира, который продлится в Братиславе и Кошице до 26 мая.

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