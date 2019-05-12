Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Австрией

«Ман Сити» или «Ливерпуль»? Гвардиола или Клопп? Кто станет чемпионом Англии? В 17.00 по московскому времени в воскресенье стартуют матчи заключительного тура АПЛ, после которых мы узнаем имя нового чемпиона Англии.

Следующая станция – Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину» Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи вернулся в большую игру! Сегодня определились оба клуба, которые напрямую шагнут из ФНЛ в РПЛ. Одним из них стал «Сочи», образованный год назад на базе питерского «Динамо».

В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы? Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Александр Точилин: Тренируемся на базе, где хорваты готовились к 1/4 финала с Россией Главный тренер ФК «Сочи» рассказал об адаптации клуба на новом месте после переезда из Санкт-Петербурга и перспективах выступления в следующем сезоне в премьер-лиге.