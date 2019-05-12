Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Австрией

Сборная России в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сыграет с командой Австрии. Матч состоится сегодня, 12 мая, в 13:15 по московскому времени.
Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч с австрийцами.
Георгиев (Василевский);
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.
Отметим, что дебютный матч на турнире проведет защитник Никита Задоров. Иван Телегин заменил в заявке Сергея Плотникова.
Напомним, 10 мая сборная России одержала победу над Норвегией (5:2) в своем стартовом матче чемпионата мира, который продлится в Братиславе и Кошице до 26 мая.
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