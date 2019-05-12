Рене Фазель: Ведущие сборные попросили изменить формат полуфиналов на чемпионате мира

Об этом ТАСС сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Перед турниром было объявлено, что в полуфинале команда с наивысшим посевом по итогам группового этапа будет играть со сборной, получившей наименьший номер посева. В случае, если команды в своих группах заняли одинаковые места, то посев будет определяться по следующим факторам: первый - количество очков, второй - разница шайб, третий - количество заброшенных шайб, четвертый - рейтинг сборных IIHF перед началом турнира.
«Решение об изменении формата было инициировано участниками турнира. В частности, поменять формат попросили топ-команды», - сказал Фазель.
Также IIHF утвердила на директорате турнира отказ от буллитов в финальном матче в случае ничьей в основное время и овертайме. Теперь после ничьей в основное время команды будут играть овертайм в формате «три на три», а количество овертаймов не будет ограничено.
«Команды не любят проигрывать в серии буллитов, хотя мне они нравятся. Пожелание их отменить исходило со стороны ряда национальных ассоциаций, из комитетов IIHF. Я не думаю, что игра в овертайме «три на три» займет много времени», - подчеркнул Фазель.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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