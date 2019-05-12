Рене Фазель: Ведущие сборные попросили изменить формат полуфиналов на чемпионате мира Формат проведения полуфиналов на чемпионатах мира по хоккею был изменен по инициативе ведущих сборных.

Об этом ТАСС сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Перед турниром было объявлено, что в полуфинале команда с наивысшим посевом по итогам группового этапа будет играть со сборной, получившей наименьший номер посева. В случае, если команды в своих группах заняли одинаковые места, то посев будет определяться по следующим факторам: первый - количество очков, второй - разница шайб, третий - количество заброшенных шайб, четвертый - рейтинг сборных IIHF перед началом турнира.

«Решение об изменении формата было инициировано участниками турнира. В частности, поменять формат попросили топ-команды», - сказал Фазель.

Также IIHF утвердила на директорате турнира отказ от буллитов в финальном матче в случае ничьей в основное время и овертайме. Теперь после ничьей в основное время команды будут играть овертайм в формате «три на три», а количество овертаймов не будет ограничено.

«Команды не любят проигрывать в серии буллитов, хотя мне они нравятся. Пожелание их отменить исходило со стороны ряда национальных ассоциаций, из комитетов IIHF. Я не думаю, что игра в овертайме «три на три» займет много времени», - подчеркнул Фазель.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.