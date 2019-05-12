Сборная США уверенно переиграла Францию на чемпионате мира

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкат (5-я минута, 7), Фрэнк Ватрано (6), Колин Уайт (34, 55), Патрик Кейн (36) и Крис Крайдер (41). У французов отличился Антони Реш (47).
Напомним, американцы начали турнир с поражения от команды Словакии.
13 мая команда США сыграет с финнами, французы 14 мая сразятся со сборной Германии.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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