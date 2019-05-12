Сборная США уверенно переиграла Францию на чемпионате мира - Советский спорт
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12 мая 2019 15:36ХоккейСпирин Дмитрий

Сборная США уверенно переиграла Францию на чемпионате мира

Сборная США нанесла поражение команде Франции в матче второго тура группового этапа ЧМХ-2019 (7:1).

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкат (5-я минута, 7), Фрэнк Ватрано (6), Колин Уайт (34, 55), Патрик Кейн (36) и Крис Крайдер (41). У французов отличился Антони Реш (47).

Напомним, американцы начали турнир с поражения от команды Словакии.

13 мая команда США сыграет с финнами, французы 14 мая сразятся со сборной Германии.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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