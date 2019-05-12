Вратарь Георгиев признан лучшим игроком матча Россия – Австрия - Советский спорт
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12 мая 2019 15:38ХоккейКоноплев Александр

Вратарь Георгиев признан лучшим игроком матча Россия – Австрия

В первой игре чемпионата лучшим стал нападающий Никита Кучеров.

Голкипер сборной России Александр Георгиев признан лучшим игроком победного матча чемпионата мира против Австрии (5:0).

Он отразил все 15 бросков по своим воротам.

Лучшим в составе соперника признан форвард Лукас Хаудум.

Никита Нестеров, Михаил Сергачев и Илья Ковальчук завершили матч с коэффициентом полезности «+2». Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Никита Гусев и Илья Ковальчук набрали в этой игре по два очка по системе «гол+пас».

Свой следующий матч сборная России проведет 13 мая против Чехии.

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