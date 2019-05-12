Владислав Третьяк: Россияне не выкладывались полностью в игре с австрийцами

- К сожалению, соперник не очень сильный, ребята не выкладываются. Но это они, по-моему, готовятся к завтрашней игре против чехов, будет совершенно другой матч. Противник будет атаковать по всему полю и не даст нашим хоккеистам полностью показывать свою игру. Чехи играют практически у себя дома, они будут идти вперед, так что нам надо выбрать правильную тактику, - цитирует Третьяка агентство ТАСС.
Матч Россия - Чехия состоится 13 мая. Начало игры - в 17:15 мск.
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