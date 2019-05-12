Против Чехии в воротах сборной России сыграет Василевский - Советский спорт
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12 мая 2019 16:03ХоккейКоноплев Александр

Против Чехии в воротах сборной России сыграет Василевский

Тренерский штаб сборной определился с вратарем на следующий матч.

Голкипер сборной России Андрей Василевский сыграет с первых минут в матче против Чехии 13 мая. Об этом сообщил главный тренер «красной машины» Илья Воробьев.

— Василевский будет играть против чехов в понедельник, — цитирует «Р-Спорт» Воробьева.

Вратарь провел 60 минут против сборной Норвегии в матче 10 мая. Он отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

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