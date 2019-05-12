Александр Георгиев: Я был в игре и не скучал

Вратарь сборной России Александр Георгиев отметил, что у него было много работы в матче против Австрии (5:0) на чемпионате мира по хоккею. Голкипер отразил все 15 бросков по своим воротам и стал лучшим игроком матча в составе сборной России.
— Очень приятно сыграть «на ноль», в концовке мне помогли партнеры. Все сыграли здорово, так что свой приз лучшему игроку матча разделил бы со всей командой. Наверное, один раз за сезон только был у меня матч такой, чтобы так мало бросков в створ нанес соперник. Но австрийцы много бросали, пусть и не попадая в створ, так что я был в игре и не скучал, — цитирует Георгиева «РИА Новости».
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