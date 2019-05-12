Илья Ковальчук: Нам хорошо, что достался такой календарь, надо сыграться

- Нам хорошо, что достался такой календарь, надо сыграться, много ребят только прилетели из США. Много чем недоволен сегодня, очень много пропускаем моментов у своих ворот, допускаем выходы два в один, три в два. Надо прибавлять в обороне.
Телегин в первой смене забивает, дай бог, чтобы дальше так было. Задоров сегодня очень хорошо сыграл. Он здорово катается, большой парень, хорошо, что он приехал, такие ребята пригодятся, - цитирует Ковальчука агентство ТАСС.
Напомним, сборная России начала турнир с двух побед - над командами Норвегии (5:2) и Австрии (5:0).
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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