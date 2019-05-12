Илья Воробьев: Слишком много игры в пас? У нас креативные личности Специалист похвалил Задорова и назвал своих игроков «креативными».

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после победы над Австрией (5:0) ответил на критику, что его команда много играет в пас. По его словам, все дело в креативном мышлении хоккеистов.

— Начало было не тугое, просто реализация подводила. Не понравилась первая половина второго периода, но потом раскрутились. Никита Задоров нормально сыграл свой первый матч, не растерялся, выйдя с самолета. В обороне солидно играл и атаку начинал первым пасом. Слишком много игры в пас? У нас креативные личности, эта игра в пас, стремление искать друг друга – в крови у ребят. Но мы говорим, конечно, что бросать нужно больше, — цитирует Воробьева «РИА Новости».