Илья Воробьев: Слишком много игры в пас? У нас креативные личности

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после победы над Австрией (5:0) ответил на критику, что его команда много играет в пас. По его словам, все дело в креативном мышлении хоккеистов.
— Начало было не тугое, просто реализация подводила. Не понравилась первая половина второго периода, но потом раскрутились. Никита Задоров нормально сыграл свой первый матч, не растерялся, выйдя с самолета. В обороне солидно играл и атаку начинал первым пасом. Слишком много игры в пас? У нас креативные личности, эта игра в пас, стремление искать друг друга – в крови у ребят. Но мы говорим, конечно, что бросать нужно больше, — цитирует Воробьева «РИА Новости».
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