Сборная Швеции разгромила Италию на ЧМХ-2019, Ландер оформил хет-трик - Советский спорт
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12 мая 2019 19:27ХоккейКоноплев Александр

Сборная Швеции разгромила Италию на ЧМХ-2019, Ландер оформил хет-трик

Шведы одержали первую победу на ЧМ-2019.

Сборная Швеции обыграла Италию в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии. Счет — 8:0.

Хет-триком в составе победителей отметился Антон Ландер.

На групповом этапе сборной Швеции остались матчи с командами России, Швейцарии, Норвегии, Латвии и Австрии.

Чемпионат мира
Групповой этап
Группа B

Италия — Швеция — 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)

Голы: Ландер (Братт, Эрикссон), 2:10 (0:1); Хернквист (Петерссон, Эрикссон), 25:25 (0:2, бол.); Линдблом (Кемпе, Нюландер), 41:57 (0:3, бол.); Крюгер (Расмуссен, Кемпе), 42:52 (0:4); Ландер (Эрикссон), 48:55 (0:5, мен.); Нюландер, 52:33 (0:6); Ландер (Линдхольм), 55:32 (0:7); Хернквист (Кемпе), 58:29 (0:8).

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