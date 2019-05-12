Сборная Германии одержала вторую победу на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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12 мая 2019 19:57ХоккейКоноплев Александр

Сборная Германии одержала вторую победу на ЧМХ-2019

Германия одержала две победы в двух матчах.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии обыграла датчан — 2:1.

У победителей шайбы забросили Маттиас Плахта и Фредерик Тиффельс.

Это вторая победа немцев на турнире. Ранее они обыграли Великобритания — 3:1.

Чемпионат мира
Групповой этап
Группа A

Дания — Германия — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Плахта (Драйзайтль, Айзеншмид), 30:27 (0:1, бол); Тиффельс (Кагун, Мауэр), 39:49 (0:2); Бау (Майер, Ларсен), 50:19 (1:2).

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