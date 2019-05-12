Форвард ЦСКА Скотт может перейти в шведский клуб Чемпион КХЛ может вернуться в Швецию.

Канадский форвард ЦСКА Грег Скотт может стать игроком шведского «Брюнеса», утверждает Hockey Sverige. Не исключено, что хоккеист останется в московском клубе.

Скотт выступал за «Брюнес» с 2013 по 2016 года. После он перебрался в ЦСКА, с которым в 2019 году выиграл Кубок Гагарина.

– Мы не чувствуем давления. Мы сейчас прощупываем варианты. Затем Грегг решит, что лучше для него и его семьи, – сказал агент хоккеиста Мартин Нильссон.

В регулярном чемпионате КХЛ Скотт набрал 17 (9+8) очков в 45 матчах. В плей-офф на его счету одна шайба в десяти встречах.