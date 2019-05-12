Сборная Канады разгромила Великобританию, забросив восемь безответных шайб - Советский спорт
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12 мая 2019 23:24Хоккей

Сборная Канады разгромила Великобританию, забросив восемь безответных шайб

Хоккеисты сборной Канады одержали крупную победу над командой Великобритании во втором матче на чемпионате мира в Словакии.

Встреча прошла на «Стил-Арене» в Кошице и завершилась со счетом 8:0. В составе канадской сборной дублем отметился Энтони Манта (13-я и 51-я минуты), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Мэтью Жозеф (3-я минута), , Кайл Туррис (23), Дилан Строум (28), Данте Фаббро (40), Кайл Туррис (41) и Шон Кутюрье (47).

После этой победы Канада набрала три очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы А. Великобритания, потерпев второе поражение на турнире, занимает восьмое место.

В следующем матче канадцы сыграют против команды Словакии, а британцы встретятся со сборной Дании.

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