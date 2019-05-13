Дмитрий Орлов: Думаю, игрокам сборной России еще есть, в чем прибавлять Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал победу во втором матче чемпионата мира над командой Австрии (5:0).

- Знаете, я думаю, нам еще есть, в чем прибавлять. Особенно в зоне обороны. В игре с командой Австрии было видно, что мы повыше классом, однако соперник за счет работы создавал моменты. Мы в таких ситуациях должны «подчищать» у себя. Несмотря на не самую удачную игру в отдельных моментах, Георгиев нас спас.

А что касается атаки, то я считаю, что мы хорошо держим шайбу. Может быть, только чересчур комбинируем - где-то надо сыграть попроще. Например, активнее действовать перед чужими воротами, создавая трудности голкиперу, чтобы он не видел шайбу, - приводят слова Орлова «Известия».

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 5:2 и после двух туров занимает третье место в группе B. В следующем матче на мировом первенстве российская команды 13 мая сыграет против сборной Чехии.