Крюгер может стать главным тренером «Баффало»

По окончании регулярного чемпионата-2018/19 пост наставника «Клинков» покинул Фил Хаусли.
Крюгер является одним из главных претендентов на освободившуюся должность.
В сезоне-2012/13 Ральф Крюгер тренировал в НХЛ «Эдмонтон». Также он был главным тренером сборной Европы, которая дошла до финала Кубка мира-2016. До этого он много лет возглавлял национальную команду Швейцарии.
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