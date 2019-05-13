Крюгер может стать главным тренером «Баффало» - Советский спорт
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13 мая 2019 07:03ХоккейСпирин Дмитрий

Крюгер может стать главным тренером «Баффало»

59-летний Ральф Крюгер может стать новым главным тренером клуба НХЛ «Баффало».

По окончании регулярного чемпионата-2018/19 пост наставника «Клинков» покинул Фил Хаусли.

Крюгер является одним из главных претендентов на освободившуюся должность.

В сезоне-2012/13 Ральф Крюгер тренировал в НХЛ «Эдмонтон». Также он был главным тренером сборной Европы, которая дошла до финала Кубка мира-2016. До этого он много лет возглавлял национальную команду Швейцарии.

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