Дмитрий Яшкин: Чехия хорошо знает, что нужно противопоставить сборной России - Советский спорт
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13 мая 2019 08:18ХоккейСпирин Дмитрий

Дмитрий Яшкин: Чехия хорошо знает, что нужно противопоставить сборной России

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча с командой России на чемпионате мира.

«Мы уже много раз играли против России, поэтому хорошо знаем, что нам нужно противопоставить ей, чтобы победить. Эта команда всегда сильна, обладает множеством звезд, особенно на нынешнем турнире. Поэтому нам нужно показать тот же хоккей, уровень дисциплины и самоотдачи, который был в игре со шведами», - цитируют Яшкина «Известия».

Матч Россия - Чехия начнется 13 мая в 17:15 мск.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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