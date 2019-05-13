Грызлик - первая звезда игрового дня в НХЛ

На первое место лига поставила защитника «Бостона» Мэтта Грызлика, который в победном матче с «Каролиной» (6:2) забросил две шайбы.
Второй звездой дня назван форвард «Бостона» Маркус Юханссон, набравший два очка (0+2).
Замкнул тройку лучших защитник «Брюинз» Тори Крюг, отдавший три результативные передачи в прошедшей игре.
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