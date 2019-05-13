Блажиевский покинул расположение сборной России - Советский спорт
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13 мая 2019 12:37ХоккейСпирин Дмитрий

Блажиевский покинул расположение сборной России

Защитник ЦСКА Артем Блажиевский не сыграет за сборную России на чемпионате мира.

«Штаб сборной благодарит Артема Блажиевского за работу в сезоне в сборной России, желает хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

Сборная России очередной матч на ЧМ сыграет с чехами 13 мая. Начало игры - в 17:15 мск.

Напомним, россияне начали турнир с двух побед: надо командой Норвегии (5:2) и Австрии (5:0).

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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