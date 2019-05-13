Джастин Уильямс: Приходится есть сэндвич с дерьмом, вкус паршивый, но нужно жевать - Советский спорт
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13 мая 2019 13:54ХоккейЛипкин Антон

Джастин Уильямс: Приходится есть сэндвич с дерьмом, вкус паршивый, но нужно жевать

«Каролина» проиграла второй матч серии с «Бостоном».

Капитан «Каролины» Джастин Уильямс прокомментировал поражение команды во втором матче финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Бостоном» (2:6).

«Иногда приходится поедать сэндвич с дерьмом, – приводит слова 37-летнего канадского форварда официальный сайт лиги. – Он паршивый на вкус, но тебе приходится тщательно его жевать.

Нам сейчас придется жевать его ближайшие пару дней, пока мы не вытравим его вкус изо рта в следующем матче».

Напомним, «Бостон» повел в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 14 мая на площадке «Каролины».

Отметим, что в нынешнем розыгрыше «Каролина» уже была в похожей ситуации, когда в первом раунде проиграла два первых гостевых матча серии с «Вашингтоном» (4-3).

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