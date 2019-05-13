Борис Михайлов: С Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2019 14:27ХоккейСметанникова Дарья

Борис Михайлов: С Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы России

Матч Россия - Чехия пройдет 13 мая в 17:15 мск.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Чехии на чемпионате мира в Словакии.

«Пока команда движется по турниру очень уверенно, до игры с чехами никаких опасений лично у меня не было, да нет и сейчас. В матче с Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы сборной России, поскольку впервые с момента старта мирового первенства мы столкнемся с серьезным соперником», - цитирует Михайлова «RT на русском».

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Россияне уже одержали две уверенные победы: над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0).

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
11/05 20:00Хоккей
В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы?Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».
13/05 13:35Футбол
Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
12/05 22:30Футбол
Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛЮрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку».
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
12/05 09:00Хоккей
Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/05 00:00Хоккей
Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.
12/05 21:15Футбол
Наиль Умяров: Надеюсь, в ближайших матчах «Спартака» взойдет солнцеНаиль Умяров, Данил Круговой, Боян Йокич и Сильвестр Игбун – о матче «Спартак» – «Уфа» (1:0).
12/05 23:00Футбол
Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионствоРассказываем о том, как команда Сергея Семака получила навечно в Санкт-Петербурге чемпионский кубок за победу в РПЛ-2018/19.
13/05 09:00Футбол
«Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?»О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/05 22:25Хоккей
«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
12/05 21:00Футбол
«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)В 38-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы защитила свой чемпионский титул, одержав волевую победу над «Брайтоном».
12/05 20:30Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» нужно строить вокруг трех игроковБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уфой» (1:0).
Новости
15:01 Футбол «Локомотив» может приобрести Живоглядова у «Уфы» за два миллиона евро
14:53 Футбол Бывший президент «Енисея»: Клуб опозорился на всю страну скандалом с Аленичевым
14:52 Теннис Чорич и Вавринка подтвердили свое участие на турнире в Санкт-Петербурге
14:48 Формула-1 Даниэль Риккардо: «Рено» упустило время на рестарте
14:45 Футбол Салах – болельщикам: Перенесите «Энфилд» в Мадрид
14:40 Футбол Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде
14:36 Теннис Элина Свитолина: Стараюсь использовать давление для мотивации
14:35 Футбол Агент: Венгер с большим удовольствием готов был приехать в Россию, но не срослось
14:31 Футбол Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Невилла (видео)
14:27 Хоккей Борис Михайлов: С Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы России
14:26 Футбол Роберт Мак: В «Зените» сумели создать фантастическую команду
14:21 Биатлон Логинов женился на украинской биатлонистке Кручовой (фото)
14:12 Теннис Новак Джокович: Победа в Мадриде важна для моей уверенности
14:00 Футбол Игорь Смольников: «Зенит» с первого тура шел первым и уверенно закончил чемпионат
13:54 Хоккей Джастин Уильямс: Приходится есть сэндвич с дерьмом, вкус паршивый, но нужно жевать
13:45 Футбол Игроки «Фейеноорда» и «Ден Хаага» устроили коридор для завершившего карьеру ван Перси
13:45 Легкая атлетика IAAF отказала Афанасьевой и еще 4 ходокам в допуске на международные соревнования
13:29 Футбол «Ливерпуль» получит больше призовых за сезон в премьер-лиге, чем «Манчестер Сити»
13:20 Футбол «Спартак» может отказаться от аренды Промеса
13:14 Продюсер «Ласкового мая» пригласил Кокорина-младшего в свою группу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика