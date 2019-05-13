Борис Михайлов: С Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы России Матч Россия - Чехия пройдет 13 мая в 17:15 мск.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Чехии на чемпионате мира в Словакии.

«Пока команда движется по турниру очень уверенно, до игры с чехами никаких опасений лично у меня не было, да нет и сейчас. В матче с Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы сборной России, поскольку впервые с момента старта мирового первенства мы столкнемся с серьезным соперником», - цитирует Михайлова «RT на русском».

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Россияне уже одержали две уверенные победы: над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0).