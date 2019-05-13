Илья Воробьев: Матч с Чехией будет отличным тестом для нас

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился ожиданиями от матча с Чехией на чемпионате мира.
«Этот матч будет отличным тестом для нас, в соперниках — хорошая команда, она очень опытная, грамотно играет в тело и провоцирует, типичные чехи. Они победили в прошлом матче во многом за счет таких вот провокаций. Нам нужно не отвечать и терпеть, тоже играть в тело. Хотя провокация — тоже определенное мастерство. У нас нет особых изменений в составе, как заканчивали матч с Австрией, так и начнем», - цитирует Воробьева «Матч ТВ».
Матч Россия – Чехия пройдет 13 мая на «Ондржей Непела Арене» в Братиславе. Начало – 17:15 (мск).
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