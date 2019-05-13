Сборная США в овертайме одержала победу над Финляндией

В рамках третьего тура группового этапа сборная США обыграла команду Финляндии. Матч закончился в овертайме победой американцев – 3:2.
В составе победителей отличились Брэди Шей, Джонни Гордо и Дилан Ларкин, принесший победу в овертайме. У финнов шайбы забросили Харри Песонен и Нико Оямяки.
Ранее сборная США проиграла Словакии (1:4) и разгромила Францию (7:1). Финны потерпели первое поражение, ранее они обыграли Канаду (3:1) и Словакию (4:2).
В следующем туре американцы 15 мая сыграют с Великобританией, а Финляндия днем позже встретится с Данией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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