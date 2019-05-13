Овечкин не набрал ни одного очка за три матча на ЧМХ-2019 Александр Великий остановился на цифре 61.

Нападающий сборной России Александр Овечкин в трех матчах чемпионата мира-2019 в Словакии против Норвегии (5:2), Австрии (5:0) и Чехии (3:0) не набрал ни одного очка по системе «гол+пас».

В первом матче турнира Овечкин нанес один бросок в створ ворот за 17.57 на льду. С Австрией он провел на льду 18.22 и бросил по воротам трижды. В матче с Чехией Овечкин сыграл 15 минут 20 секунд, за которые нанес четыре броска.

Всего на счету Овечкина 61 (33+28) очко в 76 матчах на чемпионатах мира.