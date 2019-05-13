Овечкин не набрал ни одного очка за три матча на ЧМХ-2019 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2019 19:51ХоккейКоноплев Александр

Овечкин не набрал ни одного очка за три матча на ЧМХ-2019

Александр Великий остановился на цифре 61.

Нападающий сборной России Александр Овечкин в трех матчах чемпионата мира-2019 в Словакии против Норвегии (5:2), Австрии (5:0) и Чехии (3:0) не набрал ни одного очка по системе «гол+пас».

В первом матче турнира Овечкин нанес один бросок в створ ворот за 17.57 на льду. С Австрией он провел на льду 18.22 и бросил по воротам трижды. В матче с Чехией Овечкин сыграл 15 минут 20 секунд, за которые нанес четыре броска.

Всего на счету Овечкина 61 (33+28) очко в 76 матчах на чемпионатах мира.

16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
12/05 16:30Хоккей
И снова «пятерка»! Наши накидали австрийцам пять безответных шайбСборная России, как и стартовом матче турнира, забила пять голов. Только теперь сохранила ворота на замке. Новичок Александр Георгиев украсил свою премьеру на ЧМ сухарем.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/05 09:00Футбол
«Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?»О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/05 14:09Футбол
Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/05 13:11Футбол
Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
13/05 13:35Футбол
Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
12/05 09:00Хоккей
Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
12/05 22:30Футбол
Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛЮрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку».
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
13/05 16:35Футбол
«97 очков «Ливерпуля» - великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем руководство. Колонка Артема ЗибракаМногим этот текст не понравится но негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером и футболистами, ломает и без того хрупкую конструкцию команды.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
Новости
21:12 Хоккей Александр Кожевников: Капризов будет великим хоккеистом, в этом нет сомнения
21:11 Хоккей Нападающий сборной Чехии: Мы начали слишком уважительно по отношению к сборной России
21:11 Футбол Лидер «Манчестер Сити» назвал ключевой момент сезона
21:07 Волейбол Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции
21:02 Теннис Американская теннисистка Гиббс сообщила, что у нее обнаружили рак
20:51 Футбол Артем Дзюба: Я благодарен спартаковской школе
20:50 Хоккей «Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным
20:44 Футбол Артем Дзюба: Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки
20:41 Хоккей Милош Ржига: Закроешь Овечкина – откроется Ковальчук
20:35 Футбол Александр Мостовой: Основная заслуга чемпионства «Зенита» - в футболистах
20:29 Хоккей Сергей Андронов: Удовлетворения больше от этой победы, чем от предыдущих
20:29 Хоккей Воробьев объяснил, почему не играл Капризов
20:23 Хоккей Дмитрий Орлов: Сегодня была наша лучшая игра на турнире
20:22 Футбол Гершкович назвал лучшего тренера РПЛ
20:19 Хоккей Никита Зайцев: Сборной России нужно упростить игру
20:14 Хоккей Владислав Третьяк: Матч Россия – Чехия был как финальный – от ножа
20:13 Хоккей Сборная России — лучшая по реализации бросков на ЧМХ-2019
20:11 Футбол Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА
20:06 Хоккей Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМХ-2019
20:05 Хоккей Евгений Кузнецов: Главное — это победа команды, голы придут
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика