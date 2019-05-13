Андронов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Лучшим игроком матча в составе сборной России стал нападающий Сергей Андронов. Форвард забросил первую шайбу в ворота чехов.
У сборной Чехи лучшим игроком стал вратарь Патрик Бартошак.
Сборная России одержала три победы в трех матчах. Ранее команда Ильи Воробьева победила Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).
В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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